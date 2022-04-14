В Минобороны сообщили о подвиге российского полковника

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о подвиге полковника Романа Брикульского. Инженерной бригаде, возглавляемой полковником, была поставлена задача навести мостовую переправу через реку для движения войск РФ вглубь обороны противника.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о подвиге полковника Романа Брикульского. Инженерной бригаде, возглавляемой полковником, была поставлена задача навести мостовую переправу через реку для движения войск РФ вглубь обороны противника.
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