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Пленный рассказал об оказавшихся в рядах ВСУ грузчиках и сварщиках

Пленный рассказал об оказавшихся в рядах ВСУ грузчиках и сварщиках

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернувшиеся с передовой, не хотят туда возвращаться, из-за чего в войсках оказываются «всякие грузчики, сварщики».

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