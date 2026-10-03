Знаменитая арка Холей на Гавайях обрушилась в Тихий океан

В Национальном парке вулканов на Гавайях обрушилась 27-метровая арка Холей - одна из известных природных достопримечательностей Большого острова.
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