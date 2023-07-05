Журналист Британии доходчиво объяснил, почему у НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину

В Британии считают, что Украине необходимо вступить в НАТО до следующих выборов в США.По мнению журналиста британской газеты Times Роджера Бойес, Украине лучше будет вступить в НАТО в течении одного года, до того как пройдут президентские выборы в США, на которых одержать победу может Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Невероятный удар по Парижу. Жесточайший ответ Путина прогремел по всей Европе: 300 мёртвых французов. Подземный генеральский бункер вспыхнул
- Британец хотел поддеть Лаврова. Как же ему не повезло
- Рекордный контрнаступ ВСУ. 2000 БМП и 1500 танков. Началась главная битва за Россию – 3 фронта вспыхнули. "Гепатитные роты" пошли в бой
Свежие комментарии