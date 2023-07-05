Журналист Британии доходчиво объяснил, почему у НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину

В Британии считают, что Украине необходимо вступить в НАТО до следующих выборов в США.По мнению журналиста британской газеты Times Роджера Бойес, Украине лучше будет вступить в НАТО в течении одного года, до того как пройдут президентские выборы в США, на которых одержать победу может Дональд Трамп.