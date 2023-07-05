Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Редко чиновник бывает грамотным и не имеющим конфликтов с законом. А этот вообще редкий отстой.Не пустивший русс...
  • Дмитрий Гурин
    "..............если президент США не сможет убедить Биньямина Нетаньяху вновь учитывать интересы Вашингтона, харизма ...Hürriyet: Трамп и...
  • Apocalypse
    Так это умышленная политика этого государства или ублюдков в нынешнем государстве, которые и вводили и поддерживают с...Генпрокуратура ра...

Журналист Британии доходчиво объяснил, почему у НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину

Журналист Британии доходчиво объяснил, почему у НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину

В Британии считают, что Украине необходимо вступить в НАТО до следующих выборов в США.По мнению журналиста британской газеты Times Роджера Бойес, Украине лучше будет вступить в НАТО в течении одного года, до того как пройдут президентские выборы в США, на которых одержать победу может Дональд Трамп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх