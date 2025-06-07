Захарова: Киеву не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми

Киеву не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя срыв Украиной обмена военнопленными, который должен был пройти сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии