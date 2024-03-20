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The Moscow Post

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Валентина Матвиенко поручила обратиться в ООН из-за вмешательства Запада в выборы в РФ

Валентина Матвиенко поручила обратиться в ООН из-за вмешательства Запада в выборы в РФ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в Организацию Объединенных Наций из-за вмешательства западных стран во внутренние дела России и в избирательный процесс, передает корреспондент The Moscow Post.

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