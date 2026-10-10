В Европе хотят закрыть въезд для российских туристов

Странам Евросоюза следует прекратить выдачу туристических виз гражданам России, полагает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
Ой, да ради Бога, запрещайте въезд российских туристов, тогда все диверсии будут только на вашей совести и претензии некому будет предъявлять))).