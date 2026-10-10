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В Европе хотят закрыть въезд для российских туристов

В Европе хотят закрыть въезд для российских туристов

Странам Евросоюза следует прекратить выдачу туристических виз гражданам России, полагает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

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Svetlana Kuzmina

Ой, да ради Бога, запрещайте въезд российских туристов, тогда все диверсии будут только на вашей совести и претензии некому будет предъявлять))).