Saudi Arabia Snooker Masters: День первый, вечерний обзор

Джимми Уайт обыграл Мохамеда Шехаба, Стэн Муди разгромил Зияда Алькаббани, Бойко прогирал венгру, а Ковальски и Юйчэнь одержали победы в первый день турнира Saudi Arabia Snooker Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST Джимми Уайт (фото: WST)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.