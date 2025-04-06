Овечкин догнал Гретцки. О чем теперь мечтать Александру Великому

5 апреля Александр Овечкин повторил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки (894 гола в НХЛ). В весеннем номере «Сноба» — о том, как менялся Ови за 20 лет карьеры, о его победах, разочарованиях и о чем он мечтает теперь.