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Овечкин догнал Гретцки. О чем теперь мечтать Александру Великому

Овечкин догнал Гретцки. О чем теперь мечтать Александру Великому

5 апреля Александр Овечкин повторил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки (894 гола в НХЛ). В весеннем номере «Сноба» — о том, как менялся Ови за 20 лет карьеры, о его победах, разочарованиях и о чем он мечтает теперь.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Установить новый рекорд и забросить 1000 шайб.
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