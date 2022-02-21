Ведомости: Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП в 2022 году до 2,8% с 3%

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники, знакомые с уточненным промежуточным прогнозом министерства.