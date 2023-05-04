«Такие фильмы надо смотреть, чтобы оставаться человеком»

Переплевывать то, что кем-то уже снято, — дело неблагодарное, убежден Сергей Маковецкий. Он придает особое значение деталям костюма, обижается, когда режиссеры снимают его сцены с первого дубля, и однажды чуть не подрался с депутатом в аэропорту.