Corona Cero has created a seven-pack of its alcohol-free beer, tackling a problem nobody was particularly worried about: seven days in a week, but only six beers in a standard pack.
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