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Аргументы недели

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Липецкий суд аннулировал брак, заключенный за 5 дней до отправки мужчины на СВО

Липецкий суд аннулировал брак, заключенный за 5 дней до отправки мужчины на СВО

В Лебедянском округе Липецкой области суд признал недействительным брак, зарегистрированный мужчиной за несколько дней до заключения контракта о прохождении военной службы.

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