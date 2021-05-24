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Из фавориток — в королевы. На трон поднялся ЦСКА.

Из фавориток — в королевы. На трон поднялся ЦСКА.

Московская армейская команда отобрала титул чемпионов России у "Ростов-Дона" который удерживал его на протяжении четырех сезонов подряд начиная с 2017г.

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Лена Мисько
женский ЦСКА попер)) гандбол, регби...
кузнецов владимир
удивительно, но в гандболе ЦСКА попер когда сменили тренера. заезжего гастарбайтера из Дании отпустили домой и вместо него поставили Ольгу Акопян олимпийскую чемпионку 2016г. которая была помощником датчанина. Она сумела вывести ЦСКА в финал четырех Лиги чемпионов и внезапно выиграть чемпионат России пройдя в плей-офф "Ладу" и "Ростов-Дон". А сейчас она говорит не хочу я быть главным тренером, на семью времени не остается
Лена Мисько
молодая совсем... надо же
кузнецов владимир
вот именно
кузнецов владимир
Новым тренером гандболисток ЦСКА будет иностранец Генеральный директор клуба отметил, что контракт с новым наставником команды уже подписан Новым главным тренером женского гандбольного ЦСКА будет назначен иностранный специалист. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Эдуард Акопян. В воскресенье ЦСКА впервые стал чемпионом России, одолев в финале "Ростов-Дон". Исторического успеха команда достигла под руководством Ольги Акопян, которая была назначена исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в марте после отставки датчанина Яна Лесли. "У нас уже подписан контракт с иностранным специалистом, но мы пока не будем называть его имя. Планируем это сделать после "Финала четырех" Лиги чемпионов", - сказал гендиректор, отметив, что Ольга Акопян останется в тренерском штабе команды. "Если говорить о чемпионате России, то мы хорошо справились с выполнением задачи, которая стояла перед командой. Если предварительный этап местами не всегда складывался так, как мы хотели, то в серии плей-офф мы сумели найти свою игру и показать гандбол, который и должны демонстрировать", - сказал Акопян о чемпионстве.
Лена Мисько
заменили все-таки

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