Вампирский выживач с открытым миром V Rising сделают временно бесплатным в Steam Р...

Вампирский выживач с открытым миром V Rising сделают временно бесплатным в SteamРазработчики из Stunlock Studios сообщили, что уже скоро сделают вампирский экшен-выживач с открытым миром V Rising временно бесплатным в Steam.
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