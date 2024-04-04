Кудерметова пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне

Вероника Кудерметова обыграла Шелби Роджерс и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне. В Чарльстоне завершился матч второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Шелби Роджерс встречалась с Вероникой Кудерметовой.