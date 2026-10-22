В разделе можно найти специалистов, которых рекомендуют жители ближайших домов Команда «Авито» тестирует сервис «Авито Соседи», который помогает находить проверенных специалистов и покупать недорогие вещи у жителей своего дома или района.
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