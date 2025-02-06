Парусник «Juan Sebastián de Elcano». Оснащение, история и принцесса Астурийская

К началу 2025 года парусник-ветеран совершил 96 учебных плаваний с гардемаринами на борту, пройдя не менее 1 900 тысяч морских миль, 11 раз обогнул земной шар, много раз прошел Магеллановым проливом, совершил заходы в 197 портов 70 стран мира.