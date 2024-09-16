70-летняя телеведущая показала фигуру после похудения с помощью «Оземпика»

Известная американская телеведущая Опра Уинфри показала фигуру после похудения с помощью препарата «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для уменьшения веса вместо лечения диабета.
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