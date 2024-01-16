Опубликованы фото поврежденного при атаке БПЛА дома в Воронеже

В Воронеже из-за атаки украинских дронов повреждены более трех десятков квартир в тех многоэтажках, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев, опубликовавший фото с места происшествия.
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