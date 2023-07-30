Порье – о трилогии с Гейджи: «Посмотрим, счет 1:1»

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«Посмотрим, счет 1:1. Мы нокаутировали друг друга… Посмотрим», – сказал легковес UFC Дастин Порье. Напомним, что в 2018 году Порье нокаутировал Гейджи в четвертом раунде.