МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука против «Нью-Йорк Ред Буллс»

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Нью-Йорк Ред Буллс». МЛС Регулярный чемпионат Нью-Йорк Сити – Интер Майами Дата проведения 21 сентября, 21:00, «Yankee Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Нью-Йорк Ред Буллс – Атланта Юнайтед Дата проведения 22 сентября, 02:30, «Ред Булл Арена Харрисон» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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