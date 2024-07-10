Зампред Госдумы: «Дети делают мужчин полноценными».

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства высказал мнение, что человек должен иметь не менее двух потомков, предпочтительно от одной женщины, чтобы чувствовать себя счастливым и полноценным.
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