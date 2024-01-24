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Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS

Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS

Готовность России применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с НАТО растëт, поскольку Кремль считает, что Соединëнные Штаты и их союзники не посмеют ответить, предупредили накануне в аналитическом центре в Лондоне, пишет сегодня, 23 января, британская газета Daily Mail.

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Комментарии
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Андрей
ссат , потому что тактических б.припасов у нас ,если что , на всю европу с избытком.👍
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22 час.
A
Antanas
США сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.Их не кто не остоновил.Они осознали что могут творить что только захочет.Их никто не остоновил и этот вопрос не обсуждался.В этом есть вина СССР и других ядерных держав.👍👍👍👍👍.
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19 час.
Алексей Горшков
Первыми ядерное оружие применить... МЕНТАЛИТЕТ у нас другой! Помню,как я - студент,входящий в организацию &quot;Снежный десант&quot;, занимавшейся историей Великой Отечественной войны - в походе, в какой-то смоленской деревушке,опрашивал одного ветерана. Он в 1942 году под Новгородом в плен попал,освободили его американцы. С его слов, как они немецкие города брали - ставили вокруг артиллерию, и долбили,пока гарнизон города не капитулирует! То, что от этого масса мирных жителей погибнет - &quot;ерунда - немцы же,враги&quot;! У наших же достижения победы такой ценой И В МЫСЛЯХ НЕ БЫЛО !!! Они штурмовали вражеские населённые пункты,стремясь не задеть &quot;мирняк&quot;, при этом рискуя СОБСТВЕННЫМИ жизнями... Что интересно - опрашивал я в перестроечные годы, когда &quot;сверху&quot; уже диктовалось, что американский подход ... &quot;гуманнее&quot;, т.к. жизни своего личного состава сберегает! Ладно - мы ещё от этой &quot;американщины&quot; очухались! А вот соседи себя не сохранили - Донбасса им мало - они уже по &quot;мирняку&quot; в Белгороде долбят! Израильтяне вот САМИ похоронили отношение к евреям,как к жертвам Холокоста - долбя по &quot;мирняку&quot; в Секторе Газа: УЧИТЕЛЯ-ТО ТЕ ЖЕ !!! Повторяю: МЫ НЕ ТАКИЕ !!! Иногда даже СЛИШКОМ мягкие!
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19 час.

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