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ERJ Open Research: у людей с низким уровнем витамина К менее здоровые легкие

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале ERJ Open Research, люди с низким уровнем витамина К в крови чаще имеют плохую функцию легких и страдают бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и одышкой.

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