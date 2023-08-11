ERJ Open Research: у людей с низким уровнем витамина К менее здоровые легкие

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале ERJ Open Research, люди с низким уровнем витамина К в крови чаще имеют плохую функцию легких и страдают бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и одышкой.
Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале ERJ Open Research, люди с низким уровнем витамина К в крови чаще имеют плохую функцию легких и страдают бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и одышкой.
Свежие комментарии