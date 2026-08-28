«Арсенал» сделал предложение по Эндрику, но Моуринью не хочет отпускать форварда. Бразильцем также интересуются «Ливерпуль», «Рома» и «Астон Вилла» (talkSPORT)

«Арсенал» провел переговоры с « Реалом » по поводу возможного трансфера форварда Эндрика . Лондонский клуб официально обратился к мадридцам, несмотря на позицию тренера Жозе Моуринью , который не хочет отпускать 20-летнего бразильца.
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