«Арсенал» сделал предложение по Эндрику, но Моуринью не хочет отпускать форварда. Бразильцем также интересуются «Ливерпуль», «Рома» и «Астон Вилла» (talkSPORT)

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«Арсенал» провел переговоры с « Реалом » по поводу возможного трансфера форварда Эндрика . Лондонский клуб официально обратился к мадридцам, несмотря на позицию тренера Жозе Моуринью , который не хочет отпускать 20-летнего бразильца.