В Москву для реконструкции событий 1945 года привезли раритетную технику

В кинопарк «Москино» на натурную площадку «Рубежи обороны» доставили раритетную военную технику, которую можно будет увидеть в постановке «Победа! Знамя над Рейхстагом!», сообщает пресс-служба правительства Москвы.
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