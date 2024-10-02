Содействие нелегальной миграции приравняют к государственной измене

Ирина Яровая: «Мы делаем невозможным впредь применение условных сроков, а минимальное наказание составит 8 лет лишения свободы — и до 15 лет» Содействие нелегальным мигрантам планируется перевести в разряд особо тяжких преступлений, фактически — приравнять к государственной измене.
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