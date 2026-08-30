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Владимирские новости

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Роспотребнадзор обязал МТС «Окская» обеспечить чистую воду в Муромском округе

Роспотребнадзор обязал МТС «Окская» обеспечить чистую воду в Муромском округе

Некачественную воду поставляли жителям четырёх населённых пунктов округа Муром. Роспотребнадзор добился через суд устранения нарушений в течение года.

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