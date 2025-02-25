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"Братушки" в поисках отмазки

"Братушки" в поисках отмазки

Главной сенсацией голосования по антироссийской резолюции ГА ООН, конечно, стал голос США «против», но и голос Сербии «за» тоже не остался незамеченным… Вот так предать векового и практически единственного союзника, причем без какой-то очевидной необходимости и выгоды для себя, — это было неожиданно.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Чего тут рассуждать? То, что Россию предают, продают &quot;партнёры&quot;, &quot;друзья&quot; и &quot;братья&quot; не новость последних ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА! Так и дальше будет. Пока будем в &quot;джентльменов&quot; интеллигентных, чистеньких.... играть и гордиться собой, мол, &quot;мы не такие&quot;! Так и будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ!  ОТВЕЧАТЬ на вызовы и вражьи вылазки  надобно,  РЕАЛЬНО И ТВЁРДО отвечать, тем более, если заявил о этом! Иначе это ПУСТОЙ ТРЁП трусливого слабака! БЗДЛИВО прятаться и из кустов грозить это не мудрость, а банальное малодушие, слабость! И ни чего иного! Слабаков и трусов презирают все и во все века и ни кто с трусами дружбы не водит, а только трахают  да в морду дают, если отказывают! Или это новость? Или новость, что Россия то по пьяни все отдавала-раздавала, а последние ЧЕТВЕРЬ ВЕКА только и делает, что жалуется и рассказывает, рассказывает и рассказывает со всех ТВэкранов и утюгов в режиме 24/7 про &quot;не правильных&quot; &quot;партнёров&quot; и &quot;друзей&quot; и (УХ, КАК ГРОЗНО!) грозит, грозит и грозит &quot;ответками&quot; как дурной воздух из желудка в сухую лужу...?! НЕТ! Давно НЕ НОВОСТЬ, а правило! Драться и БИТЬ НАСМЕРТЬ врагов НАДОБНО, а не  грозиться &quot;грозно&quot; из кустов!
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