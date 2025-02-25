"Братушки" в поисках отмазки

ВС

Валерий Симоненко

Чего тут рассуждать? То, что Россию предают, продают "партнёры", "друзья" и "братья" не новость последних ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА! Так и дальше будет. Пока будем в "джентльменов" интеллигентных, чистеньких.... играть и гордиться собой, мол, "мы не такие"! Так и будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ! ОТВЕЧАТЬ на вызовы и вражьи вылазки надобно, РЕАЛЬНО И ТВЁРДО отвечать, тем более, если заявил о этом! Иначе это ПУСТОЙ ТРЁП трусливого слабака! БЗДЛИВО прятаться и из кустов грозить это не мудрость, а банальное малодушие, слабость! И ни чего иного! Слабаков и трусов презирают все и во все века и ни кто с трусами дружбы не водит, а только трахают да в морду дают, если отказывают! Или это новость? Или новость, что Россия то по пьяни все отдавала-раздавала, а последние ЧЕТВЕРЬ ВЕКА только и делает, что жалуется и рассказывает, рассказывает и рассказывает со всех ТВэкранов и утюгов в режиме 24/7 про "не правильных" "партнёров" и "друзей" и (УХ, КАК ГРОЗНО!) грозит, грозит и грозит "ответками" как дурной воздух из желудка в сухую лужу...?! НЕТ! Давно НЕ НОВОСТЬ, а правило! Драться и БИТЬ НАСМЕРТЬ врагов НАДОБНО, а не грозиться "грозно" из кустов!