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BYD Sealion 08 вышел в Китае по цене от 229 900 юаней

BYD Sealion 08 вышел в Китае по цене от 229 900 юаней

Компания BYD официально объявила о старте продаж кроссовера Sealion 08 — среднеразмерного и крупного SUV, доступного в подзаряжаемой гибридной (PHEV) и полностью электрической (BEV) версиях.

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