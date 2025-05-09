Правительство Германии подписало акт о безоговорочной капитуляции 80 лет назад

Со смертью Гитлера и взятием Берлина Третий рейх не прекратил существовать. Власть перешла к "законному наследнику" - гросс-адмиралу Карлу Дёницу, командующему флотом, который официально правил целых две недели после Победы.
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