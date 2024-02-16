Простой рецепт фруктово–ягодного сметанника. Приготовит даже ребенок! Делаю постоянно!

Легкий и нежный сметанный торт с насыщенным фруктово-ягодным ароматом выглядит аппетитно и ярко. Приготовление не займет много времени, ингредиенты довольно просты, а результат порадует свежим фантастическим вкусом.
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