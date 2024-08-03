Сегодня ночью противником была осуществлена одна из крупнейших атак беспилотников на объекты российской инфраструктуры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня ночью противником была осуществлена одна из крупнейших атак беспилотников на объекты российской инфраструктуры.
Свежие комментарии