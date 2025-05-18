Штраф до 2 млн рублей за сбор краснокнижных грибов в России ждёт нарушителей

В России введен запрет на сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до двух миллионов рублей, а также получить тюремный срок до шести лет, особенно при публикации доказательств в соцсетях.
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