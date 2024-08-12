Новая статья: Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш Несмотря н...

Новая статья: Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реваншНесмотря на проблемный запуск ускорителей серии Arc, Intel не сдается и привлекает на свою сторону новых партнеров — включая Acer, которая раньше вообще не занималась дискретными видеокартами.
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