Актёр русского драмтеатра с супругой убиты в Баку. Кто и зачем расправился с Ткачами?

Дурные вести приходят из Баку. Там убили актёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его супругу Людмилу Ткач, одну из известнейших учителей республики.
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