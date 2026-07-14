Air Astana снова начнет выполнять рейсы из Алматы и Астаны в Дубай

Air Astana с 15 июля планирует возобновить регулярные рейсы в Дубай из Алматы и Астаны. При этом авиаперевозчик продолжает следить за обстановкой на Ближнем Востоке и не исключает корректировку расписания.
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