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Air Astana снова начнет выполнять рейсы из Алматы и Астаны в Дубай

Air Astana снова начнет выполнять рейсы из Алматы и Астаны в Дубай

Air Astana с 15 июля планирует возобновить регулярные рейсы в Дубай из Алматы и Астаны. При этом авиаперевозчик продолжает следить за обстановкой на Ближнем Востоке и не исключает корректировку расписания.

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