Ученые из Австралии предупредили, что у владельцев кошек повышен риск шизофрении

Кто бы мог подумать, что кошка в доме — это потенциальная угроза для психики? Ведь наличие пушистого питомца несет, как правило, только позитивные последствия: мурлыканье успокаивает, игры позволяют отвлечься, да и забота о живом существе тоже помогает пережить различные неприятные ситуации.