Происшествия

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Председатель СК России поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе

Председатель СК России поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать обстоятельства убийства женщины в Мариуполе.

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