В ЦРПТ назвали самые популярные бренды пива среди россиян

«Старый мельник», Gold Mine Beer, BUD, «Бочкарев» и Löwenbräu стали самыми популярными брендами пива в потребительской упаковке: на них пришлось 17,4% от всех продаж пива в июне–августе 2024 года, сообщает 1 ноября пресс-служба ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).