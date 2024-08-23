Трафик Ютуба в России сократился на 38% после начала процессв замедления сервиса.К концу года он очевидно сократиться еще сильнее, но определенную аудиторию Ютуб сохранит, так как он продолжает работать через VPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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