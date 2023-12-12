В Москве из-за сбоя приостановили выдачу прав и регистрацию авто

РИА Новости/Алексей Сухоруков ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) приостановила предоставление госуслуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации авто и прочих транспортных средств из-за технического сбоя.
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