Венгерский депутат рассказал об угрозах от украинских радикалов

Лидер венгерской парламентской фракции "Наша Родина" и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи рассказал РИА Новости, что ему лично и депутатам из его фракции не раз за последние месяцы поступали угрозы от украинских радикалов.