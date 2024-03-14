Венгерский депутат рассказал об угрозах от украинских радикалов

Лидер венгерской парламентской фракции "Наша Родина" и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи рассказал РИА Новости, что ему лично и депутатам из его фракции не раз за последние месяцы поступали угрозы от украинских радикалов.
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