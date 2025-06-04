Молниеносный прорыв в Днепропетровщине! Враг в растерянности: ВС РФ появились из реки

По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские войска прорвали оборонительные позиции Вооружённых сил Украины вблизи населённого пункта Редкодуб (ДНР), форсировали реку Нитриус и начали штурм села Карповка.
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