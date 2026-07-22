Disney после увольнения маркетологов перешел к сокращениям в Pixar

Медиагигант Disney перешел к массовым сокращениям в различных подразделениях компании. Больше всего сотрудников было сокращено в студии Pixar, известной своими мультфильмами, в том числе недавно вышедшей «Историей игрушек 5».
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