«Самый человечный генерал». Как Иван Попов попал на скамью подсудимых, и почему за этим делом следит вся страна

АНТИФАШИСТ Пока на фронте российская армия остро нуждается в опытных боевых полководцах, странная история происходит с генерал-майором Иваном Поповым, бывшим командующим 58-й общевойсковой армией, которая успешно отразила украинское контрнаступление на Запорожском направлении год назад.