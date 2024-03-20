Дипломатия небывалого уровня: Запад сменил тон. Лавров послал "посидеть"

Кажется, с дипломатией в мире случилась настоящая беда, иначе невозможно объяснить, как политики мирового уровня, главы стран, могут позволять себе подобного рода высказывания и оскорбления в сторону своих коллег.
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