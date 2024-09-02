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Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Эпиграф: «А не слишком ли быстро мы идём вперёд?» (Юхан Клаузевяка, военный мыслитель на хладагентах, кавалер Ордена Банной Подвязки с рюшечками и прилипшими Дубовыми Листьями) Простите, не удержался.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну, автор сам из числа диванных стратегов, но еще и с короткой памятью. Он видимо забыл, как нам, простолюдинам, такие как он &quot;спецы стратегии&quot; все уши прожужжали в июне-июле об отсутствии каких-либо резервов у ВСУ,  об отсутствии оружия и поставок Запада, о низком моральном духе в ВСУ.  И чем обернулось такое шапкозакидательство? Откуда вдруг взялись украинские бригады, прорвавшие фронт у Курска, откуда взялись и ракеты и дроны, чтобы атаковать аж подмосковье? Илив ВСУ на службу призвали старика Хаттабыча? А теперь пусть великий стратег ответит, известно-ли ему, где сейчас находятся резервы ВСУ, только 20% от которых были задействованы на Курском направлении, где они нанесут следующий удар.? Модет стоит отказаться от розовых очков в пользу логики и здравого смысла?
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