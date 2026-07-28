Цена городской среды

Могут ли новые районы Москвы стать такими же престижными, как исторический центр? Сегодня девелоперы создают не просто жилые кварталы, а полноценную городскую среду, однако статус локации складывается не только благодаря новым проектам.
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